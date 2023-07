Okafor Milan: aumenta la concorrenza in Serie A! La situazione. Prima si è aggiunta la Juventus, ora c’è anche il nome di Mourinho

Noah Okafor è stato accostato al Milan ad inizio mercato e i rossoneri non hanno ancora abbandonato del tutto la strada che porta verso Salisburgo. Ora, però, aumenta la concorrenza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante è uno dei nomi nelal lista di Giuntoli per sostituire Vlahovic alla Juventus. Non solo però. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è anche nel mirino della Roma nel caso in cui non arrivasse il nome di Mourinho, ossia Morata.