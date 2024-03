Mercato Milan, obiettivo seconda stella: pronti questi TRE colpi per sognare in grande

Mercato Milan, obiettivo seconda stella: pronti questi TRE colpi per cominciare a sognare davvero in grande

Il Milan ha come grande obiettivo per la prossima stagione la seconda stella. Per tornare subito sul tetto d’Italia servirà allestire una squadra il più possibile competitiva: secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero tre gli obiettivi principali in casa rossonera.

In difesa piace molto Adarabioyo, centrale in scadenza con il Fulham. Per il centrocampo il Diavolo ha messo nel mirino Fofana del Monaco, mentre in attacco il primo grande obiettivo è e resta Zirkzee del Bologna.