Mercato Milan, un obiettivo sceglie il Chelsea: il sì a una condizione. Il legame tra il futuro allenatore dei Blues e l’attaccante aiuterebbe

Sembra che Ferran Torres sia propenso a lasciare il Barcellona a fine stagione. L’attaccante spagnolo fa gola a molti club italiani, in primis la Juventus, ma anche la sponda rossonera di Milano è interessata.

Come scrive calcimercatonews.com, però, lo spagnolo sembra in direzione Londra: il Chelsea sembra in pole per il giovane attaccante, soprattutto se sulla panchina dei Blues si siederà Luis Enrique, spagnolo e padre dell’attuale ragazza dello spagnolo.