Mercato Milan, rebus attacco: in estate può tornare di moda lui

Mercato Milan, c’è il rebus attacco in casa rossonera: se il colpo verrà rimandato all’estate può tornare di moda Jonathan David

Il calciomercato Milan sta cercando di sciogliere il rebus relativo al reparto d’attacco. I rossoneri devono decidere se acquistare una punta già a gennaio o se rimandare l’investimento a giugno.

In questo secondo caso, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tornerebbe di moda Jonathan David del Lille, in scadenza nel 2025 e difficile a gennaio per l’alta valutazione del club francese, ovvero 40 milioni di euro.