Mercato Milan, difensore centrale nel mirino: arriverà uno di questi tre. TUTTI i dettagli

Mercato Milan, difensore centrale nel mirino: a giugno arriverà uno di questi tre. Tutti i dettagli sulle mosse dei rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi del calciomercato Milan è quello di reperire un nuovo difensore centrale. Sono tre i nomi sul taccuino di Ibrahimovic e Moncada.

I primi due sono Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest: entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno del 2025 e potrebbero arrivare a prezzo di saldo a 12 mesi dalla scadenza del proprio contratto. Occhio però alla pista Adarabioyo: il centrale è in scadenza di contratto a giugno con il Fulham e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione a costo zero.