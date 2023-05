Mercato Milan, il campionato deciderà: ecco gli obiettivi! Servono dei rinforzi, sia per la formazione titolare sia per la panchina

Il quinto posto in campionato cambierebbe le carte in regola. Cambierebbe, soprattutto, il mercato rossonero per la prossima estate. Di cosa ha bisogno il Milan?

Sono necessari 6-7 rinforzi, di cui tre titolari. I primi obiettivi sono un centrocampista alla Kessie, un esterno destro d’attacco e una punta. A questi, bisognerebbe aggiungere anche qualcuno pronto a sostituire Bennacer dopo l’operazione. Oltre alla formazione titolare, dovrà cambiare anche la panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.