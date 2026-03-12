Mercato Milan, Nicolas Jackson e la tentazione Serie A: Tare sfida due big di Serie A

Mercato Milan, Nicolas Jackson resta uno dei nomi sul taccuino di Tare per l’attacco della prossima stagione: i dettagli

Il mercato degli attaccanti per l’estate 2026 si preannuncia incandescente, e il nome di Nicolas Jackson è destinato a essere uno dei più contesi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com (citando le indiscrezioni di Fabrizio Romano e Matteo Moretto), l’avventura della punta senegalese al Bayern Monaco è ormai ai titoli di coda. Nonostante un rendimento dignitoso sotto la guida di Kompany — con 7 gol e 3 assist in 24 presenze — il club bavarese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato alla cifra monstre di 65 milioni di euro, ritenuta eccessiva per i propri piani futuri.

Mercato Milan, Nicolas Jackson e la tentazione Serie A: il Diavolo sfida Juve e Napoli

Il giocatore farà dunque ritorno al Chelsea, ma si tratterà solo di un passaggio formale: i Blues hanno già pianificato di rimetterlo immediatamente sul mercato. Il Milan è balzato in pole position, insieme a Juventus e Napoli, per assicurarsi le prestazioni del classe 2001. Sebbene il contratto di Jackson con i londinesi scada addirittura nel 2033, il club inglese è aperto a una cessione, preferibilmente a titolo definitivo.

Per i rossoneri, il vero nodo resta l’ingaggio da oltre 7,5 milioni di euro: la trattativa dipenderà dalla disponibilità del calciatore a ridursi lo stipendio pur di sbarcare in Italia e diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco di Massimiliano Allegri.