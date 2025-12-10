 Mercato Milan, asse con il Napoli a gennaio? Situazione
Mercato Milan, asse con il Napoli a gennaio? La situazione su un possibile scambio

Torino Milan, le parole di Pedullà sulla partita vinta dai rossoneri

Allegri Milan, Passerini commenta i rossoneri e la corsa scudetto. Parole

Abodi ricorda Paolo Rossi nel giorno del quinto anniversario della scomparsa

Cruciani netto nel giudizio del rapporto tra Cassano e Allegri. Le sue parole

4 secondi ago

Romano

Mercato Milan, asse con il Napoli a gennaio? La situazione su un possibile scambio. Segui le ultimissime

Il calciomercato del Milan si accende con ipotesi suggestive ma complesse, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. I rossoneri sono attivamente impegnati a monitorare il mercato per individuare il profilo giusto che possa rinforzare la rosa tra la sessione di gennaio e quella estiva.

A fare chiarezza sulla situazione e sulle difficoltà di alcune trattative è stato Matteo Morettoesperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano. L’attenzione si è concentrata in particolare sul nome di Lorenzo Lucca, l’attaccante in forza al Napoli.

Lucca Nel Mirino di Allegri, Ma La Trattativa è in Salita

“Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa,” ha spiegato Moretto. Il nome di Lucca, il centravanti possente che sta ben figurando, è “rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri.”

Si è persino parlato di un ipotetico scambio di prestiti con il Napoli che coinvolgerebbe Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese versatile che sta trovando maggiore spazio con la maglia del Diavolo. Tuttavia, Moretto ha subito evidenziato due ostacoli fondamentali che rendono l’operazione tutt’altro che semplice.

  1. Status del Giocatore: Lorenzo Lucca è attualmente in prestito al Napoli dall’Udinese. Affinché un ipotetico scambio di prestiti con il Milan possa concretizzarsi, “il Napoli dovrebbe prima riscattare Lucca a gennaiodall’Udinese.”
  2. Rivalità Diretta: Il Napoli, concorrente diretto del Milan per le posizioni di vertice, “storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente”.

Le Mosse di Tare e la Lista della Spesa di Allegri

Nonostante le difficoltà, va considerato l’interesse tecnico: “Lucca piace molto a Massimiliano Allegri,” ha rivelato l’esperto. Il sagace tecnico toscano, tornato alla guida del Milan, cerca un attaccante con quelle caratteristiche fisiche e tecniche, ma sa che questa “idea di mercato è tutta da studiare“.

Il nuovo Direttore Sportivo del DiavoloIgli Tare, uomo noto per la sua abilità nello scouting e nel concludere affari complessi, è dunque chiamato a valutare attentamente il da farsi. La lista degli obiettivi del Milan è ben fornita, con “cinque-sei attaccanti” monitorati. La mossa finale, ha concluso Moretto, sarà comunque subordinata a una possibile partenza di Santiago Gimenez, che permetterebbe di sbloccare risorse economiche e un posto in rosa.

