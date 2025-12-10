Mercato Milan, asse con il Napoli a gennaio? La situazione su un possibile scambio. Segui le ultimissime

Il calciomercato del Milan si accende con ipotesi suggestive ma complesse, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. I rossoneri sono attivamente impegnati a monitorare il mercato per individuare il profilo giusto che possa rinforzare la rosa tra la sessione di gennaio e quella estiva.

A fare chiarezza sulla situazione e sulle difficoltà di alcune trattative è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano. L’attenzione si è concentrata in particolare sul nome di Lorenzo Lucca, l’attaccante in forza al Napoli.

Lucca Nel Mirino di Allegri, Ma La Trattativa è in Salita

“Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa,” ha spiegato Moretto. Il nome di Lucca, il centravanti possente che sta ben figurando, è “rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri.”

Si è persino parlato di un ipotetico scambio di prestiti con il Napoli che coinvolgerebbe Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese versatile che sta trovando maggiore spazio con la maglia del Diavolo. Tuttavia, Moretto ha subito evidenziato due ostacoli fondamentali che rendono l’operazione tutt’altro che semplice.

Status del Giocatore: Lorenzo Lucca è attualmente in prestito al Napoli dall’Udinese. Affinché un ipotetico scambio di prestiti con il Milan possa concretizzarsi, “il Napoli dovrebbe prima riscattare Lucca a gennaiodall’Udinese.” Rivalità Diretta: Il Napoli, concorrente diretto del Milan per le posizioni di vertice, “storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente”.

Le Mosse di Tare e la Lista della Spesa di Allegri

Nonostante le difficoltà, va considerato l’interesse tecnico: “Lucca piace molto a Massimiliano Allegri,” ha rivelato l’esperto. Il sagace tecnico toscano, tornato alla guida del Milan, cerca un attaccante con quelle caratteristiche fisiche e tecniche, ma sa che questa “idea di mercato è tutta da studiare“.

Il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, Igli Tare, uomo noto per la sua abilità nello scouting e nel concludere affari complessi, è dunque chiamato a valutare attentamente il da farsi. La lista degli obiettivi del Milan è ben fornita, con “cinque-sei attaccanti” monitorati. La mossa finale, ha concluso Moretto, sarà comunque subordinata a una possibile partenza di Santiago Gimenez, che permetterebbe di sbloccare risorse economiche e un posto in rosa.