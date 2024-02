Mercato Milan, De Laurentiis tenta il sorpasso: vuole l’obiettivo rossonero

Mercato Milan, De Laurentiis tenta il sorpasso: sta puntando l’obiettivo rossonero per la prossima stagione

Rischia di nascere un vero e proprio intrigo di mercato sull’asse Milano-Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, De Laurentiis starebbe puntando un obiettivo del mercato Milan.

Si tratta di Antonio Conte, pronto a rientrare in pista in estate. I rossoneri pensano a lui per il dopo Pioli, ma ADL starebbe provando a insistere per l’ex ct della Nazionale, nel mirino anche del Bayern.