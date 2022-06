Mercato Milan, Moncada stregato da Aouchiche: la situazione

Mercato Milan, Moncada sta seguendo il talento Aouchiche al torneo di Tolone: le relazioni sono tutte molto positive

Come riportato da calciomercato.com, il Milan continua ad essere molto attento per quanto riguarda i giovani più interessanti del panorama internazionale. In questo senso, Moncada, capo degli osservatori del Milan, è rimasto stregato dal talento di Aouchiche, centrocampista offensivo classe 2002 in forza al Saint-Etienne.

Sul calciatore, retrocesso nell’ultima stagione, è attenzionato anche da altre squadre europee e deciderà il suo futuro con molta calma: il Milan c’è.