Mercato Milan, decisione presa: tre rossoneri partiranno a fine stagione. Tutti gli aggiornamenti e le novità

Il Milan inizia a programmare con grande attenzione il futuro. Come riportato dal QS, ben tre rossoneri dovrebbero salutare a fine stagione.

Si tratta di Mirante, Caldara e Jovic: tutti e tre hanno il contratto in scadenza a giugno e non sembrano ad oggi esserci i margini per una loro permanenza.