Milinkovic-Savic Milan: rossoneri in corsa? Ecco TUTTA la verità! Il serbo è pronto a lasciare Roma, ma l’unica direzione ora è Torino

Il Milan osserva sul mercato e punta diversi centrocampisti per rinforzare un reparto che è carente di uomini. Uno degli obiettivi è Milinkovic Savic, ma sembra che i rossoneri non siano in corsa.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, ci sarebbe solo la Juventus in corsa per Milinkovic-Savic, con un accordo ormai trovato da diversi mesi con lo stesso giocatore.