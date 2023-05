Mercato Milan, Milinkovic-Savic: Lotito fa la sua richiesta! La cifra. Il patron della Lazio chiede 40 milioni, ma le offerte non arrivano

È l’obiettivo di Pioli, ma potrebbe diventare un obiettivo di mercato del Milan. Milinkovic-Savic potrebbe essere l’uomo di mercato dei rossoneri, ma l’ostacolo per ora ha un nome e cognome: Claudio Lotito.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il patron della Lazio chiede 40 milioni di euro per il cartellino del serbo in scadenza nel 2024. Con questo scenario, le squadre attendono e le offerte per la Lazio non arrivano.