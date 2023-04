Maignan Milan: ecco cosa succederà in estate. I dettagli sul futuro del portiere francese e la situazione rinnovo di contratto

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Mike Maignan resterà in rossonero ancora a lungo visto anche la situazione portieri nei top club europei.

Inoltre, la dirigenza rossonera, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, ha in programma degli incontri per pianificare il rinnovo del contratto.