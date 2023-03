Mercato Milan, colpo a sorpresa di Maldini: un nome torna di moda

Mercato Milan, i rossoneri sarebbero tornati prepotentemente su Ellyes Skhiri, centrocampista del Colonia in scadenza a giugno

Come riportato da calciomercato.it, il Milan sta scandagliando sul mercato diversi profili per la prossima stagione, con un occhio particolare ai parametri zero.

In questo senso Maldini sarebbe tornato forte su Ellyes Skhiri, centrocampista tunisino di 27 anni in scadenza a giugno con il Colonia. Il ragazzo era già stato cercato nel 2021 ma non si era trovato un accordo sulla valutazione. Il nome può clamorosamente tornare di moda.