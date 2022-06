Mercato Milan: Maldini categorico, non spenderà quei soldi per Zaniolo

Mercato Milan: Maldini categorico, non spenderà quella cifra per Zaniolo. I rossoneri in attesa

La valutazione che il Milan fa di Zaniolo è di 35 milioni di euro, ma la Roma continua a chiederne 60, una cifra che Maldini non spenderà mai.

La prossima settimana è previsto un incontro tra l’agente del giocatore è Tiago Pinto: in ballo c’è l’eventuale rinnovo con adeguamento. L’esito del summit sarà fondamentale per capire il futuro del giocatore. Lo scrive Tuttosport che spiega come l’arrivo del giallorosso non sia necessariamente alternativo a quello di De Ketelaere.