Milan Maignan: Chelsea insiste, Furlani potrebbe cedere! Le ultime. A caccia di un portiere, i Blues hanno puntato il rossonero

Il Chelsea non molla Mike Maignan. Alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, i due nomi sono quelli del portiere rossonero e di Onana, numero uno dell’Inter.

Come scrive Tuttosport, ad ora i rossoneri hanno rifiutato qualsiasi mossa. Se il Chelsea dovesse arrivare con una proposta di 80 milioni, sarebbe difficile dire di no per Furlani.