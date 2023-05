Mercato Milan, Loftus-Cheek: spunta la cifra chiesta dal Chelsea! Per il nuovo centrocampo, i rossoneri pensano a lui

Mentre Pioli sogna Milinkovic-Savic, il Milan guarda ad obiettivi per il centrocampo. In pole c’è Loftus-Cheek del Chelsea. Profilo ideale per i rossoneri: nel 4-2-3-1 può ricoprire due ruoli, ovvero il mediano e il trequartista atipico.

Come il Sergente, anche Loftus-Cheek ha il contratto in scadenza il prossimo anno e il prezzo del cartellino non è diverso: il Chelsea chiede per lui 25 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.