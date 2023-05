Mercato Milan, Leao: clamoroso retroscena, coinvolto il Chelsea! La squadra inglese era pronto a offrire due giocatori per il rossonero

Il Milan è vicino al rinnovo del contratto di Rafael Leao, dove una lunga saga durata quasi un anno. Questo, però, non placa le voci di mercato sul rossonero.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Chelsea è pronto a fare carte false per il portoghese. Nel recente passato, infatti, ha offerto Christian Pulisic e Hakim Ziyech per arrivare al rossonero.