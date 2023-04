Mercato Milan, Leao: l’idea di Maldini scaccia-ansia, ecco la mossa. La società rossonera si muove in direzione del portoghese

Il Milan rimane focalizzato sul rinnovo di Rafael Leao. Per mesi la trattativa è stata ferma, per diverse vedute tra le due parti ma sembra che i rossoneri abbiano fatto un passo in avanti.

Come scrive questa mattina il Corriere della Sera, l’ipotesi è di un accordo ponte fino al 2025: così non c’è l’ansia di dover trovare un accordo entro la fine di questa stagione.