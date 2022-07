Mercato Milan, dall’Inghilterra assicurano che il primo obiettivo per la difesa resta N’Dicka: Tanganga solo un’opportunità

Come riferito dal The Athletic, il principale obiettivo del Milan per la difesa resta N’Dicka, centrale dell‘Eintracht Francoforte in scadenza di contratto tra un anno.

Tanganga, accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, rappresenta un’opportunità per Maldini e Massara e non una reale priorità.