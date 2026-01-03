Mercato Milan, non tramonta l’idea Disasi? Indiscrezione importante sul centrale del Chelsea

Mercato Milan, Kim resta il sogno per la difesa rossonera ma non tramonta assolutamente l’opzione Disasi dal Chelsea

Il primato solitario in classifica non spegne le ambizioni del Milan sul mercato. Come sottolineato da Carlos Passerini sul Corriere della Sera, la dirigenza rossonera è consapevole che per puntare allo Scudetto nel 2026 serva un ulteriore innesto di qualità ed esperienza nel cuore della retroguardia, specialmente per supportare la rotazione dei “braccetti” nella difesa a tre di Allegri.

Mercato Milan, Kim Min-jae: Il colpo “Galactico”

Il nome che sta facendo sognare i tifosi è quello di Kim Min-jae. Il sudcoreano del Bayern Monaco è considerato il profilo ideale per completare il reparto con Tomori e Pavlovic:

Il giocatore gode della stima totale di Igli Tare e Massimiliano Allegri, ma l’operazione resta estremamente onerosa sia per il cartellino che per l’ingaggio. Caratteristiche: La sua capacità di difendere “alto” e la conoscenza millimetrica della Serie A lo renderebbero un inserimento immediato, senza tempi di adattamento.

La pista Disasi: l’alternativa di sostanza

Mentre il sogno Kim resta sullo sfondo a causa delle difficoltà economiche, rimane molto calda la pista che porta a Axel Disasi del Chelsea: