Mercato Milan, suggestione Kim? C’è il muro del Bayern e del giocatore. Segui tutti gli aggiornamenti

Il mercato di riparazione invernale entra nel vivo e il nome di Kim Min-jae, roccioso difensore centrale sudcoreano ex Napoli noto per la sua velocità e il senso dell’anticipo, è diventato improvvisamente uno dei più caldi per il Diavolo. La ricerca di un rinforzo di spessore internazionale per la retroguardia è la priorità assoluta per i vertici di Via Aldo Rossi, decisi a regalare un colpo da novanta alla piazza.

L’interesse del Milan e la voglia di Mondiale

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe manifestato un forte interesse per il centrale attualmente in forza al Bayern Monaco. Il giocatore sta trovando poco spazio nelle rotazioni del club bavarese e, con il Mondiale che incombe a fine stagione, avrebbe espresso il gradimento per un ritorno in Serie A. L’obiettivo di Kimè chiaro: trovare minutaggio e continuità per presentarsi al top della forma alla rassegna iridata di questa estate.

L’operazione porta la firma di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente dall’occhio clinico per i talenti della difesa, che vede nel coreano il profilo ideale per completare il pacchetto arretrato dei rossoneri. Tare è consapevole che un innesto di tale caratura alzerebbe sensibilmente l’asticella delle ambizioni del club.

Il parere di Allegri e le indiscrezioni dalla Germania

Anche Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva che predilige difensori esperti e fisici, avrebbe dato il suo benestare all’operazione. Tuttavia, dalla Germania arrivano notizie che frenano gli entusiasmi dei tifosi del club meneghino.

Florian Plettenberg, noto giornalista di Sky Sport DE specializzato in dinamiche di mercato internazionali, ha riferito tramite un tweet che, nonostante l’interesse di diversi club italiani e del Fenerbahce, il trasferimento appare complicato. Il reporter tedesco sottolinea infatti che:

“Il 29enne sta respingendo ogni proposta ed è determinato a rimanere al Bayern almeno fino all’estate. Il suo contratto scade nel 2028”.

Strategie per il futuro del Diavolo

Nonostante il muro alzato dal giocatore e dal club tedesco, il nuovo corso targato Tare-Allegri non sembra intenzionato a mollare la presa facilmente. I rossoneri continueranno a monitorare la situazione, pronti a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio per un prestito. La solidità difensiva è il marchio di fabbrica del tecnico livornese e l’acquisto di un top player come Kim Min-jae rappresenterebbe il tassello definitivo per blindare la porta del Diavolo.