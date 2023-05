Mercato Milan, Kamada è il primo obiettivo: c’è un ostacolo? A centrocampo serve fisicità e gol e il nipponico risponde alla seconda esigenza

Il Milan non molla Daichi Kamada. Nel gioco di cercare un nuovo centrocampista, i rossoneri hanno in cima alle loro priorità il giocatore giapponese dell’Eintraicht Francoforte, che tra 40 giorni si libererà a zero.

La società cerca un centrocampista fisico e duttile, ma serve qualcuno del reparto che porti gol e Kamada segna. L’unico problema per la trattativa è il fatto che sia l’acquisto di un extra comunitario: questo toglierebbe uno spot, che, se aggiunto a quello di Loftus-Cheek, chiuderebbe le porte ad altri giocatori non europei. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.