Kamada Lazio: l’ex obiettivo del Milan è a Roma! Le ultime. Il giapponese ha un accordo con Lotito, da definire gli ultimi dettagli

Da promesso sposo del Milan a un passo dalla Lazio: questa la parabola di Daichi Kamada, che, dopo aver avuto un accordo con i rossoneri a giugno, ora ha un’intesa con la Lazio.

Come informa il Corriere dello Sport, l’affare Kamada per il calciomercato Lazio è in chiusura: sbarcherà a Roma oggi per definire l’accordo verbale trovato ieri. Sarà il primo giapponese nella storia biancoceleste. L’accordo prevede un ingaggio da 3 milioni compresi i bonus. Va definita la durata del contratto: Kamada vorrebbe firmare per due-tre anni (magari un biennale con opzione), Lotito spinge per un contratto più lungo.