Mercato Milan, Kamada: c’è l’accordo con il giocatore! Le ultime. Il nipponico è il primo obiettivo di mercato rossonero

Il principale obiettivo di mercato del Milan è Daichi Kamada: un parametro zero dalla Germania che ingolosisce Maldini e Massara.

Il piano del Milan è quello di superare la concorrenza di Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Benfica e Napoli. Sembra però che i rossoneri siano davvero in pole per il nipponico: esiste già un accordo di massima per un triennale a 3 milioni di euro a stagione. Lo riporta calciomercato.com.