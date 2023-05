Mercato Milan, si muove qualcosa in difesa? Le ipotesi. Le conferme di Thiaw e Kjaer aprirebbero nuovi scenari su Kalulu e Tomori

Per quanto riguarda il reparto difensivo, non dovrebbero esserci cambiamenti per il Milan. La crescita di Thiaw e la conferma di Kjaer, però, potrebbero aprire nuovi scenari.

Uno tra Kalulu e Tomori potrebbe partire. Con il primo, i rossoneri sono certi di fare plusvalenza con qualsiasi offerta; per il secondo, pagato 30 milioni, invece ci vuole una super offerta per smuovere la società rossonera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.