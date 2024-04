Mercato Milan, la Juve lancia la sfida per l’obiettivo dei rossoneri in difesa! Ecco chi è. In estate sarà duello per accaparrarselo

Accostato in passato al mercato Milan, ma rimasto comunque nei radar dei rossoneri, Riccardo Calafiori continua a stupire con la maglia del Bologna, attirando su di sé l’interesse di nuovi club.

Come riferito da TMW, il difensore è l’obiettivo numero uno della Juve per la prossima stagione come centrale. In estate sarà duello aperto per accaparrarsi il talento del Bologna.