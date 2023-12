Mercato Milan, il club rossonero in pole per Ouedraogo dello Schalke 04: Furlani pronto a beffare Juve e Inter

Come riportato da Gianluigi Longari, il calciomercato Milan è in pole per Ouedraogo, talento dello Schalke 04.

Sul calciatore ci sono anche Juve e Inter ma a differenza loro può pagare la clausola da 12 milioni di euro già a gennaio: l’affare sembra ben indirizzato.