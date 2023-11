Mercato Milan, l’Inter prova a battere la concorrenza per Djalo: le ultime

L’Inter vuole fare sul serio per Tiago Djalo: il difensore, obiettivo di mercato anche di Milan e Juve, è in scadenza di contratto

Tra gli obiettivi del mercato Milan in difesa c’è anche Tiago Djalo. Il difensore portoghese è in scadenza di contratto col Lille e fa gola a parecchie squadre: oltre ai rossoneri, è finito nel taccuino di Juve, Barcellona ed Inter. I nerazzurri, stando a quanto dice la Gazzetta dello Sport, vogliono superare la concorrenza.

Sulla rosea si legge: «I dirigenti interisti hanno cominciato a lavorare su nuovi profili in scadenza il prossimo giugno: usato sicuro, garanzia di qualità. L’ultimo nome è quello di Tiago Djaló, difensore portoghese in forza a Lilla, su cui nell’ombra si stanno muovendo anche Milan, Juve e Barcellona: rapidità e potenza sono le caratteristiche principali di questo ragazzone 23enne di 191 centimetri, che ha fatto capire al Lilla di non essere interessato al rinnovo di contratto ed è pronto al salto in una big nella prossima estate».