Mercato Milan, il Real Madrid chiede 25 mln per Asensio e il calciatore 7 mln di ingaggio: i dettagli

I dettagli sull’interessamento del Milan ad Asensio e le cifre di una possibile trattativa

Per il Milan non sarà affatto facile arrivare a Marco Asensio, nonostante la volontà del calciatore e della dirigenza rossonera.

Il motivo è economico: il Real Madrid chiede 25 milioni di euro per il cartellino nonostante sia in scadenza nel 2023, mentre il giocatore, che ora guadagna 5 milioni, per spostarsi ne chiede 7.