Il Milan vuole Diallo: ecco le ultime di mercato e i dettagli della trattativa con il Paris Saint-Germain

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Milan è ancora in trattative con l’agente Jonathan Maarek per provare ad ingaggiare Diallo dal PSG in prestito con opzione di riscatto.

La società francese è pronta a venderlo, ma chiede una formula su un accordo permanente.