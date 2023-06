Guler Milan: mezza Europa lo cerca, ecco la sua valutazione! La clausola non lascia scampo: niente asta per il talento turco

Arda Guler, il talento turco, è sul taccuino di mezza Europa, Milan compreso. È il profilo ideale per Furlani e Moncada: giovane, futuribile e rivendibile. La valutazione dipende tutta dalla clausola che il Fenerbahce ha inserito nel suo contratto: 17 milioni. Per questo, la lotta di mercato si svilupperà su ingaggio e centralità in un progetto.

Guler, diventato mancino grazie al padre, risolverebbe due problemi in casa Milan. Potrebbe giocare a destra, dove Pioli non ha trovato l’uomo di fiducia, in un ballottaggio continuo tra Messias e Saelemaekers. Può giocare anche sulla trequarti, mentre si attende il ritorno di Bennacer dall’infortunio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.