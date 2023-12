Mercato Milan, Moncada accelera per Guirassy: c’è una doppia strategia. Ultime

Mercato Milan, Guirassy dello Stoccarda è il primo nome per l’attacco rossonero a gennaio: Furlani ha una doppia strategia

Come riportato dal Corriere dello Sport, Guirassy dello Stoccarda è il primo nome del calciomercato Milan per il prossimo gennaio.

Moncada è infatti volato in Germania per visionare l’attaccante da 16 gol stagionali tra campionato e coppe. Guirassy ha un contratto con lo Stoccarda fino al 2026 ma ha una clausola rescissoria di poco inferiore ai 20 milioni di euro valida anche in inverno. Se non arriveranno ulteriori risposte convincenti in questo mese da Jovic, il Milan affonderà il colpo. In caso contrario ogni discussione sarà rimandata all’estate.