Mercato Milan: presa una decisione su Leao! Scritto il futuro del portoghese, succederà in estate

Mercato Milan: presa una decisione su Leao! Scritto il futuro del portoghese, ecco che cosa succederà in estate

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, ci sono novità nel mercato Milan per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. Il portoghese ha rinnovato un anno fa, ha ancora quattro anni di contratto a 6,5 milioni di euro a stagione più bonus e dunque la scelta è chiara per l’estate: o un’offerta da 175 milioni di euro (la clausola rescissoria) oppure probabilmente rimarrà.

Negli ultimi mesi, comunque, non ci sono stati interessamenti per l’ex Lille. Occhio comunque alla pista Psg, che potrebbe fiondarsi più avanti su Rafa per sostituire il partente Kylian Mbappé, direzione Real Madrid.