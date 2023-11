Mercato Milan, Furlani pensa al ritorno di questo difensore: tutti i dettagli sull’ex rossonero

Secondo quanto riportato da TMW, l’ex difensore rossonero Vranckx, attualmente in forza al Wolfsburg, sarebbe tornato nei radar di Furlani.

Il difensore belga ha il contratto in scadenza tra 18 mesi e in questo momento la valutazione del calciatore è di 8-10 milioni di euro. Potrebbe essere un’opzione per gennaio.