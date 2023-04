Mercato Milan, Frattesi: ostacoli sulla via per Sassuolo. Lo scenario. L’ha specificato Carnevali che ci sono delle priorità

Il Milan cerca anche in Serie A e da sempre guarda al Sassuolo: sogno è Domenico Berardi, ma i rossoneri sono interessati anche a Davide Frattesi.

L’ostacolo per avviare una trattativa è il Sassuolo stesso: Carnevali ha detto chiaramente che la squadra emiliana non può privarsi di troppi giocatori in un’unica sessione di mercato.