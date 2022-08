Ecco le ultime sulla trattativa di rinnovo tra il Milan e Fikayo Tomori: i dettagli

Come riportato da Tuttosport, c’è ottimismo all’interno delle trattative tra Milan e agenti per il rinnovo di contratto di Fikayo Tomori.

Il calciatore inglese vuole rimanere in rossonero e la società è al lavoro per portare a termine la trattativa in tempi brevi.