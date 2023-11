Mercato Milan, il Fenerbahce insiste per Krunic: la posizione dei rossoneri

Mercato Milan, il Fenerbahce continua ad insistere per Rade Krunic: servirà un’offerta importante per convincere i rossoneri

Come riportato da calciomercato.com, Rade Krunic resta una situazione aperta nel calciomercato Milan.

Il Fenerbahce sta continuando il pressing per il bosniaco e sarebbe pronto a tornare alla carica a gennaio: servirà un’offerta da almeno 15 milioni di euro per convincere Furlani a concedere il via libera.