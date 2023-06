Mercato Milan, nuovo nome per l’attacco: nel mirino un portoghese

Mercato Milan, nuovo nome per rinforzare il reparto offensivo di Pioli: nel mirino c’è un attaccante portoghese

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Fabio Silva, attaccante in forza al Wolverhampton ma in prestito al PSV Eindhoven.

Il portoghese sarebbe balzato nella lista delle punte che interesserebbero ai rossoneri. Sulle tracce del calciatore ci sono anche con Roma e Siviglia.