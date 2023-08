Mercato Milan, l’ex obiettivo Doku ad un passo dal Manchester City: i dettagli

Jeremy Doku, accostato negli scorsi mesi al Milan, potrebbe diventare un nuovo giocatore del Manchester City

In passato il nome di Jeremy Doku era stato accostato al mercato Milan, come colpo ambizioso per il reparto offensivo. L’attaccante di proprietà del Rennes, sembra adesso molto vicino al suo approdo al Manchester City.

A riferirlo è Fabrizio Romano su Twitter, il quale parla di una nuova proposta in arrivo dai Citizens di 55-60 milioni di euro e di un’accordo già trovato col calciatore dai primi di agosto.