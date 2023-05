Mercato Milan, El Shaarawy: svelata la priorità del giocatore! L’ex rossonero vuole il rinnovo con la Roma, sullo sfondo l’opzione Milan

Il Milan pensa all’ex Stephan El Shaarawy. Il giocatore è in scadenza di contratto con la Roma, ma il club non ha ancora fatto alcuna proposta per il rinnovo.

Come riporta Tuttosport, la sua priorità è restare nella Capitale. Qualora l’offerta di rinnovo non arrivasse, valuterà anche l’opzione Milan.