Dominguez Milan: occhi sul centrocampista! La situazione. Presente ancora nella lista di mercato, in ottica centrocampo

L’offerta del Fenerbahce non fa vacillare, per ora, il Milan su Rade Krunic. Nell’ipotesi in quest’ultimo se ne andasse (e non solo), i rossoneri sono ancora a caccia del centrocampista, soprattuto di un play.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, occhi su Nico Dominguez del Bologna. L’interesse per lui è iniziato settimane fa e i rossoneri ci pensano su.