Mercato Milan, dilemma Torriani: da vice Maignan alla titolarità con l’U23 rossonero. Questo il piano del club dopo il no estivo al top club

Mercato Milan, che fine ha fatto Torriani? Dal no estivo al trasferimento al Lione, i rossoneri hanno un piano preciso per il ragazzo

La situazione di Lorenzo Torriani è in bilico tra il potenziale riconosciuto dal Milan e lo scarso utilizzo in prima squadra. Il giovane portiere, classe 2005, appartiene a quei talenti su cui il Diavolo vorrebbe puntare per il futuro, ma lamenta uno scarso utilizzo agli ordini di Massimiliano Allegri.

Nonostante avere davanti un’icona come Mike Maignan, anche in Coppa Italia contro Bari e Lecce, Allegri ha preferito affidarsi sempre al francese anziché cedere alla logica del turnover.

Mercato Milan, dal no al Lione per Torriani e la discesa in Serie D

L’estate scorsa il Lione, su precisa indicazione di Paulo Fonseca (che lo lanciò in prima squadra nel Milan), aveva presentato una proposta vicina ai 10 milioni di euro per Torriani. Nonostante l’importante offerta, la dirigenza di Via Aldo Rossi non l’ha presa in considerazione, forte del rinnovo contrattuale firmato dal giocatore fino al 2030, un segnale di grande fiducia.

Dopo l’addio di Sportiello, si pensava a uno step successivo per Lorenzo, ma l’arrivo di Terracciano come secondo portiere ha costretto Torriani a scendere nel Milan Futuro (la seconda squadra rossonera) dove ha giocato 6 partite in Serie D.

Futuro incerto: Arriva un erede esterno?

Con la “deadline” del contratto di Maignan (2026) sempre più vicina, si ripropone il tema del suo potenziale erede. L’opzione interna che vede Torriani come successore designato è in discussione. La terza opzione – l’acquisto di un altro portiere – è nettamente la favorita dalla dirigenza, che sta già valutando diverse opzioni.

In questo scenario, per Torriani si aprirebbero, questa volta sì, le porte per una esperienza in prestito per trovare la continuità di spazio necessaria, evitando di ripetere l’errore della scorsa estate.