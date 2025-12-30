Calciomercato
Mercato Milan, difensore low cost: il Diavolo si affida a Tare. Il bilancio del lavoro del DS albanese in rossonero
Il mercato invernale del Milan non vedrà investimenti faraonici nel reparto arretrato. Secondo Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, la dirigenza non stanzierà budget da 20 o 30 milioni per un singolo difensore: la parola d’ordine sarà sostenibilità, affidandosi all’abilità di Igli Tare nel pescare l’occasione giusta a cifre contenute.
Mercato Milan, il bilancio di Tare: luci e ombre dall’estate
Passerini analizza con schiettezza l’operato del DS albanese, sottolineando come la rosa attuale sia il risultato di scelte contrastanti effettuate pochi mesi fa:
- Le scommesse perse: Finora, i due investimenti più discussi sono stati Christopher Nkunku e Koni De Winter. Per il francese, pagato circa 37-40 milioni, l’adattamento è stato lentissimo (nonostante la recente doppietta), mentre il centrale belga ha faticato a imporsi, rimediando anche pesanti insufficienze in pagella.
- I colpi riusciti: Se Nkunku ha deluso le attese, Tare ha avuto il merito di azzeccare profili che hanno dato equilibrio e leadership, come Luka Modrić (preso a parametro zero) e Adrien Rabiot, oltre all’innesto di Samuele Ricci che ha rigenerato il centrocampo.
- La strategia di gennaio: Con il bilancio in attivo ma la necessità di rispettare i parametri finanziari, il Milan non farà follie. Tare dovrà ripetere le intuizioni avute con i veterani, cercando un difensore “pronto subito” ma senza cartellini pesanti.
L’identikit del difensore
L’obiettivo è un profilo che possa alternarsi con Tomori e Gabbia (attualmente ai box), garantendo quella solidità che Allegri richiede per la volata Scudetto. Svanita l’ipotesi di un top player da 30 milioni, restano vive le piste che portano a prestiti con diritto di riscatto o profili esperti in uscita da grandi club europei.