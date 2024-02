Mercato Milan, Accardi spiega: «Ecco perchè abbiamo ceduto Baldanzi a gennaio. Su Niang...»

Mercato Milan, Pietro Accardi, DS dell’Empoli, ha commentato le situazioni relative all’ex Milan Niang e a Tommaso Baldanzi

Intervenuto in conferenza stampa, Pietro Accardi, DS dell’Empoli, ha commentato l’arrivo dell’ex Milan Niang e la cessione alla Roma di Baldanzi:

PAROLE – «Noi stavamo cercando dei giocatori con certe caratteristiche, come primo obiettivo abbiamo preso Cerri, poi è nata l’opportunità Niang. Ci siamo fatti domande se sarebbe stato il caso di intervenire. La trattativa è nata i primi di gennaio, quando abbiamo capito che era una possibilità ci siamo presentati e lui fin da subito ha sposato il nostro progetto. Baldanzi? In estate erano stati già ceduti Parisi e Vicario, due cessioni importanti con cui avevamo incassato. Poi perché fondamentalmente la società non aveva l’esigenza di dover vendere da un punto di vista economico. Si è presentata un’opportunità importante per il ragazzo, per il bene della società noi siamo tenuti a prendere in considerazione queste cose perché quando si innescano questi meccanismi non puoi fermarli. Quando investi sui giovani si sa che l’Empoli è un mezzo per farli andare in palcoscenici importanti. Il bene del ragazzo e della società erano quello di prendere in seria considerazione questa opportunità».