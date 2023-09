Mercato Milan: chiesta la cessione nell’ultimo giorno! Retroscena sull’attaccante accostato anche ai rossoneri

Boulaye Dia non è stato convocato per la partita della Salernitana contro il Lecce. Nicolò Schira ha svelato questo retroscena sull’attaccante, a lungo accostato al mercato Milan.

L’attaccante ha chiesto ieri di essere ceduto, nell’ultimo giorno di calciomercato. Ha concordato i termini personali con il Wolverhampton, ma la Salernitana ha rifiutato (non c’era tempo per trovare un sostituto). Dopodiché c’è stata una discussione e la Salernitana ha deciso di non convocarlo.