Mercato Milan, un obiettivo rossonero in attacco piace all’Inter: arriverebbe a zero DETTAGLI

Mercato Milan, un obiettivo rossonero in attacco piace all’Inter: arriverebbe a zero. Tutti i DETTAGLI verso gennaio

Come riportato da FCInterNews, l’Inter potrebbe tentare l’ennesimo colpo a parametro zero per cercare di completare la sua rosa. Il nome nel mirino è quello dell’ala offensiva Anthony Martial, giocatore accostato anche al mercato Milan.

L’attaccante del Manchester United infatti non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con la squadra.