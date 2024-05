Giroud via dal Milan, Theo Hernandez lo saluta scherzando: il divertente messaggio per l’attaccante

Olivier Giroud ha annunciato oggi l’addio al Milan a fine stagione. Per l’occasione non sono mancate le parole di Theo Hernandez per salutarlo

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV nella quale ha annunciato il suo addio al Milan, Olivier Giroud ha ricevuto un’emozionante video da parte dei suoi compagni di squadra. Queste le parole di Theo Hernandez

LE PAROLE – «Ciao Oli. Questo messsagio è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per questo Milan. Ho tante così da dirti, ma spero di vederti presto, ma è sicuro perché andiamo insieme in Nazionale »

L’INTERVISTA DI GIROUD A MILAN TV