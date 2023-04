Mercato Milan, Dest: niente riscatto, svelato il motivo. Il giocatore rossonero tornerà a Barcellona: questa la volontà di Maldini

Il Milan ha preso le prime decisioni sul mercato in uscita, inclusa quella che riguarda il futuro di di Sergino Dest.

Maldini e Massara non riscatteranno il giocatore dal Barcellona: i 20 milioni milioni pattuiti sono troppi per le casse rossonere. Il terzino rossonero, dunque, ritornerà in Spagna. Lo scrive Gazzetta.it.